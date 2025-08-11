Bayrampaşa'da skuter sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:12

Bayrampaşa'de skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Yusuf Aksoy'a(17) otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Y.E.E. idaresindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, skuter ile yolun karşısına geçen Berat Yusuf Aksoy'a çarptı. Aksoy, kazanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.