Park halindeki otomobil alev alev yandı

Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:26

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 ACJ 654 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.