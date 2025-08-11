48 farklı suç kaydı olan şahıs cezaevine gönderildi

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 45 adet suç kaydı olan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:42

Paylaş



ABONE OL

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından B.A., isimli şahsa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen operasyon esnasında 48 adet suç kaydı olan, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Ardından ise emniyet ekiplerince cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN