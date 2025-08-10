Yasağa uymayan 4 kişiye ceza yazıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde orman çevrelerinde ateş yakma yasağını ihlal eden 4 şahsa para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide-Şenpazar karayolu üzerinde, ormanlık alana yakın bir bölgede ateş yakan şahısları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfitye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yakılan ateş söndürüldü.

Ateşi yakan 4 şahsa ise orman yangınlarını önleme tedbirleri çerçevesindeki ateş yakma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

