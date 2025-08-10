Tekirdağ'da korkunç kazadan kaskı sayesinde kurtuldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü aracıyla kontrolden çıkmasıyla kaza yaptı. Motosiklet devrildiği sırada başını çarpan sürücü kaskı sayesinden ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Değirmenaltı Mahallesi'nde seyir halindeyken aracın kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazada başını yere çarpan sürücü, kaskının takılı olması sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, daha sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

