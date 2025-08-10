Gaziantep'te dehşet! Tartıştığı karısını ağır yaraladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 14:02

Menderes Mahallesi'nde İbrahim A. (64) ile eşi Ayten A. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından İbrahim A, eşini bıçakla yaraladıktan sonra 112 Acil Servisi aradı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ayten A, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli İbrahim A. ise gözaltına alındı.

