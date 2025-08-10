Diyarbakır'daki orman yangını kontrol altında

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Kalemlik mezrasında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 08:59

Paylaş



ABONE OL

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN