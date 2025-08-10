Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan dev hizmet

Giriş Tarihi: 10.08.2025 14:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Çukurova Uluslararası Havalimanı 'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla 10 Ağustos 2024'te hizmete aldıklarını hatırlattı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışından bugüne kadar 5,1 milyon yolcuyu ağırladığını bildiren Uraloğlu, "Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı" açıklamasında bulundu.

Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos 2024’te hizmete açıldı (DHA)

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek, "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri" ifadelerini kullandı.