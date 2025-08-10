Bursa'da gençler arasında kavga: Cadde boks ringine döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda cadde adeta boks ringine döndü. Polis ekipleri kavgaya hızlı şekilde müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 17:09

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup genç, cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu anlarda çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

