16 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 16 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' gibi suçlardan 16 farklı suç dosyası ile aranan ve toplam 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı. İşlemleri tamamlanan E.E. daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

