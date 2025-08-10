Birecik'te akrabalar arasında arazi kavgası! 2 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında uzun süredir süren husumette iki aile sokak ortasında kavga etti. Yaşanan olayda taraflardan biri silah ile saldırı gerçekleştirmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:22

Paylaş



ABONE OL

Olay, öğleden sonra Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, mahallede karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat Seçme, Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Murat Seçme'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve polis ekipleri, hem hastane çevresinde hem de olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN