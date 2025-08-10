Bayrampaşa'da feci kaza! Hafifi ticari araç emniyet şeridindeki kamyonete çarptı

Bayrampaşa'da gece saatleri Esenler bağlantı yolunda seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç emniyet şeridinde yakıtı biten kamyonete çarptı. Kazada Kazada kamyonet sürücüsü Fatih A. ağır yaralanırken hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkışarak yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 05:17

Kaza, saat 02.00 sıralarında Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran Fatih A. idaresindeki 34 BFY 776 plakalı kamyonete, Muhammed E.Ö.'nün kullandığı 34 ELC 827 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Fatih A. ağır şekilde yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Muhammed E.Ö. ve yanındaki kişi araçta sıkışarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Muhammed E.Ö. ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kamyonet ve hafif ticari aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

