Bakan Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması: Biyolojik katkı sağlıyoruz

Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor. Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen, nesli tehlike altındaki pina midyelerini koruma altına aldı.

Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı. ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında; 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.

7 İSTASYONDA POPÜLASYONLARI İZLENECEK

PİNA-İZ Projesi kapsamında, dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı. Erdek Körfezi'nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı.