Kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği

Giriş Tarihi: 09.08.2025 11:50

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bilgilendirmesine göre, 2023 yılında yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliği ile kamu ve özel sektörde su kullanımını disipline eden önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve su ayak izi hesaplamalarıyla hem tarımda hem şehirlerde suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Yönetmelik, yerel ve teknik çözümlerle sektörler arasında dengeli su dağılımını hedefliyor.

*KURAKLIK BÖLGELERİNE ACİL PLAN*

Kuraklık riski yüksek olan İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarımsal üretim ve içme suyu temini için acil eylem planları hazırlandı. Eğirdir, Sapanca ve Beyşehir gibi stratejik göllerin seviyeleri kritik düzeye indiğinde kontrollü kullanım ve kısıtlamalar devreye girecek. Böylece hem tarımsal üretim hem de içme suyu güvenliği korunacak.

KAÇAK KUYULAR KAPATILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimlerle iş birliği içinde gölleri besleyen akarsu yataklarında denetimleri artırdı. Kaçak kuyular kapatılıyor, yağmur suyu hasadı ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı gibi alternatif projeler destekleniyor.

TARIMA MODERN SULAMA DESTEĞİ

Kuraklığın tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla modern sulama sistemleri yaygınlaştırılıyor. Bu sayede daha az suyla daha yüksek verim alınması hedefleniyor. Bakanlık, çiftçilere hem teknik hem de maddi destek sağlıyor.