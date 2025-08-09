Haberler Liste Haberleri Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD duyurdu! 9 Ağustos son dakika deprem

Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD duyurdu! 9 Ağustos son dakika deprem

Son dakika gelişmeleriyle Balıkesir ilinde ve çevresinde sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem, yerel saatle 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 12:21
ABONE OL
Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD duyurdu! 9 Ağustos son dakika deprem

AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.03'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

Balıkesir'de deprem! AFAD duyurduBalıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI DUYURDU

Büyüklük: 3.8 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 2025-08-09
Saat:12:03:29 TSİ
Enlem: 39.23583 N
Boylam: 28.07389 E
Derinlik: 6.98 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

9 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ


Balıkesir'de deprem! AFAD duyurduBalıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

2025-08-09 12:03:29 39.23583 28.07389 6.98 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-09 10:48:11 38.08167 38.55778 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-08-09 10:12:43 38.46167 37.35833 7.99 ML 2.6 Darende (Malatya)
2025-08-09 10:12:23 38.47389 37.33944 7.01 ML 2.4 Darende (Malatya)
2025-08-09 09:15:34 37.60583 27.07194 7.28 ML 2.6 Ege Denizi - [09.53 km] Söke (Aydın)
2025-08-09 09:04:32 38.02917 36.54694 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-09 08:56:41 39.25 28.07278 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-09 08:44:05 38.35111 38.75333 12.25 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-08-09 08:26:03 38.57361 39.64611 13.32 ML 2.6 Maden (Elazığ)
2025-08-09 08:24:53 37.72278 37.43472 7.0 ML 1.6 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2025-08-09 08:20:27 36.89889 27.73444 6.97 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.80 km] Bodrum (Muğla)
2025-08-09 08:07:12 39.23167 28.075 6.41 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-09 07:05:02 38.44139 37.50889 6.99 ML 2.3 Darende (Malatya)
2025-08-09 06:09:00 40.78333 24.375 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-08-09 05:54:40 36.54278 28.69222 18.5 ML 1.2 Akdeniz - [19.10 km] Ortaca (Muğla)
2025-08-09 04:47:20 35.94194 30.35056 8.12 ML 1.5 Akdeniz - [41.00 km] Kumluca (Antalya)
2025-08-09 04:10:48 40.33528 25.85111 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [12.01 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-08-09 03:46:02 38.3925 24.20056 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-08-09 03:34:04 38.05917 37.39833 8.06 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-08-09 03:09:08 37.62556 27.13833 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [03.62 km] Söke (Aydın)
2025-08-09 03:00:15 40.24028 32.83833 6.97 ML 1.1 Çubuk (Ankara)
2025-08-09 02:24:46 40.00361 39.81056 7.0 ML 1.6 Demirözü (Bayburt)
2025-08-09 02:16:25 34.21833 33.35694 13.15 ML 2.3 Akdeniz
2025-08-09 02:04:51 38.20972 30.78944 7.0 ML 1.2 Eğirdir Gölü - [04.33 km] Senirkent (Isparta)
2025-08-09 01:46:38 36.70472 25.755 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-08-09 01:13:42 37.48861 29.7825 7.0 ML 1.0 Yeşilova (Burdur)
2025-08-09 01:01:27 35.35722 27.72833 4.99 ML 1.8 Akdeniz - [145.55 km] Marmaris (Muğla)
2025-08-09 00:35:18 37.58778 35.91111 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-08-09 00:15:47 40.84333 28.15583 7.15 ML 3.3 Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-08-09 00:04:36 39.22556 28.96722 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

SON DAKİKA