Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanesi depreme karşı tam güvende

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Rize Şehir Hastanesi'nin herhangi bir depremde en küçük bir risk, sarsıntı hissedilmeyecek diyen Memişoğlu, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürebileceği bir yapı olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF: AA

Memişoğlu, 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin Rize'deki sağlık hizmetini çok farklı bir seviyeye çıkaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yapı, aynı zamanda herhangi bir depremde en küçük bir risk, sarsıntı hissetmeyecek, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürebileceği bir yapı. 993 tane izolatör var. İzolatör dediğimiz süspansiyonu var. Sağlıkta dünyada ne yapılıyorsa tedavi olarak, ameliyat olarak her şeyi yapabilir bir yapıyla sağlık hizmetini Rize'de sürdüreceğiz. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza özellikle minnetlerimizi arz ediyoruz. Kendi memleketinde hayalini de gerçekleştirmek ona nasip oluyor. Bizlere de ona aracılık etmek nasip oluyor. Allah ondan razı olsun."

Şehir Hastanesinde sadece Rize'ye değil, çevresindeki illere hatta yurt dışından gelecek yabancılara da hizmet verilebileceğinin altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle insanların şunu bilmesini özellikle istiyorum. Gerçekten Türkiye sağlık anlamında, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini veriyor. Bunun yanında da hem eğitim ile hem sağlık teknolojisinin üretimi ile Türkiye artık lider bir ülke olma iddiasındadır. Bunu da inşallah başaracağız."