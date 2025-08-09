Sıfır beden uğruna sağlığınızdan olmayın! Uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte kritik tavsiyeler

Giriş Tarihi: 09.08.2025 21:12

Son dönemde sosyal medyada gençler arasında giderek yayılan "fit görünme" ve aşırı zayıflık trendi, uzmanlara göre hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyenler ve psikologlar, sağlıklı bir yaşam için yalnızca diyet listelerinin değil, kişinin beden algısının ve ruh sağlığının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

ZAYIFLIK TAKINTISININ TEHLİKELERİ

Özellikle gençler arasında yaygın olan zayıflık takıntısı, çoğu zaman sağlıksız diyetlerle yeme bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre beden sağlığımız, ruh halimiz ve yeme alışkanlıklarımız bir bütün.

Uzmanlar, "zayıf kalmalıyım" baskısı altında ezilen kişilere kendi bedenlerini tanımayı ve kabullenmeyi öğütlüyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni için yalnızca diyet listeleri değil, kişinin psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.