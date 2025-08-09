Sıfır beden uğruna sağlığınızdan olmayın! Uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte kritik tavsiyeler
Yemek yemek, temel bir ihtiyaç olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak son zamanlarda, özellikle sosyal medyada gençler arasında “fit görünme” ve aşırı zayıflık akımı dikkat çekiyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Diyen A Haber Muhabiri Erşan Karaca, hem diyetisyenlerin hem de psikologların dikkat edilmesi gereken kuralları sıraladığını aktardı. Buna göre modern çağın insanlara “bedeninde kusur bul ve onu kapat” mesajı verildiğini belirten uzmanlar, kişilere kendi bedenlerini tanımayı ve kabullenmeyi öğütlüyor.
Son dönemde sosyal medyada gençler arasında giderek yayılan "fit görünme" ve aşırı zayıflık trendi, uzmanlara göre hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyenler ve psikologlar, sağlıklı bir yaşam için yalnızca diyet listelerinin değil, kişinin beden algısının ve ruh sağlığının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
ZAYIFLIK TAKINTISININ TEHLİKELERİ
Özellikle gençler arasında yaygın olan zayıflık takıntısı, çoğu zaman sağlıksız diyetlerle yeme bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre beden sağlığımız, ruh halimiz ve yeme alışkanlıklarımız bir bütün.
Uzmanlar, "zayıf kalmalıyım" baskısı altında ezilen kişilere kendi bedenlerini tanımayı ve kabullenmeyi öğütlüyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni için yalnızca diyet listeleri değil, kişinin psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.
SOSYAL MEDYA KIYASLAMALARI ZARARLI
Sosyal medyadaki içeriklerin gençler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Psikolog İrem Oturaklıoğlu, şöyle konuştu:
"Sosyal medyaya baktığımızda, maça çayı, ayna karşısında çekilen kısa tayt ve spor üst kombinleriyle sıfır beden görüntüleri görüyoruz. Spor salonu, pilates ya da koşu esnasında çekilen fotoğraflar sonrasında zihinsel bir karmaşa başlıyor. İnsanlar, gördükleriyle kendilerini kıyaslamaya başlıyor: 'O çok fit, bende neden yağ var? Neden ben böyleyim?' diye düşünüyorlar. Bu da sağlıksız, kendini cezalandırıcı zayıflama yöntemlerine yöneltiyor."
Oturaklıoğlu, modern çağın insanlara "bedeninde kusur bul ve onu kapat" mesajı verdiğini, bunun sosyal medya filtrelerine benzediğini söyleyerek, bu geçici "filtrelerin" uzun vadede kalıcı psikolojik sorunlar bırakabileceğini hatırlattı.
YEME DAVRANIŞINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Diyetisyen Sevda Kahraman, beden algısının sosyal medya fenomenleri ve markalar tarafından şekillendirildiğini, özellikle kadınlara yönelik "zayıf olma" baskısının beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu baskı, anoreksiya gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Anoreksiya, bireyin kendini aç bırakması ve bedenini olduğundan farklı algılamasıdır. Böyle durumlarda biz sadece diyet listesi hazırlamıyoruz; kişinin psikolojisini ve fiziksel sağlığını birlikte ele alıyoruz."
Kahraman, diyetisyenlerin yalnızca kalori hesabı yapan uzmanlar olmadığını, danışan öyküsünün, duygusal yeme alışkanlıklarının ve stres-yemek ilişkisinin mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguladı.
BEDENİNİZLE BARIŞIN
Uzmanlara göre sağlıklı olmak, yalnızca fiziksel ölçülerle tanımlanamaz. Bedeninizle barışmak, sağlıklı olmanın ilk adımı. Sosyal medyanın yarattığı "mükemmel görünme" baskısına kapılmadan, bedenin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmak gerekiyor.