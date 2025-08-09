Aydın'da 1 ayda 147 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 21'i çocuk toplam 147 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:53

Paylaş



ABONE OL

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Temmuz ayında da hız kesmezken, 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 21'i çocuk 147 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 6 olay meydana gelirken, kurtarılan 147 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. 4 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. 21 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. 27 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. 29 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN