Tire’yi çöplük yapamazsınız

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi hukuksuz olarak meraya çöp dökmeye başladı. Eylem yapan Tire halkı yolu kapatarak çöp kamyonlarının girişini engelledi

Giriş Tarihi: 08.08.2025 07:33

Paylaş



ABONE OL

Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mera alanına çöp dökülmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi. Mahalleli, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı eylemde, traktörlerle çöp döküm alanına giden yol bir süre kapatıldı, çöp kamyonlarının alana girişine izin verilmedi. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu eylemde yaptığı açıklamada, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince geçen yılki denetimlerde bölgede vahşi çöp depolama alanı tespit edildiğini, ardından da resmi yazıyla belediyeye mera alanına tüm çöp döküm faaliyetlerinin durdurulmasının tebliğ edildiğini belirtti.

HAYVANLAR HASTALANDI

Belediyeye vahşi çöp depolama cezası uygulandığını aktaran Uğurlu, karara ve cezaya rağmen çöp döküm işleminin devam ettiğini söyledi.

Uğurlu bunun bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, "Kamyonları görüyorsunuz. Karateke'nin girişine izin vermiyoruz. Tire halkı olarak bu vahşeti kabullenmiyoruz. Tire çöplük değildir. Tüm yetkilileri görevlerini yapmaya, belediyeyi bu suça derhal son vermeye çağırıyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Erkan Tutkaç, bölgede 7 bin büyükbaş, 4 bin 500 küçükbaş hayvan bulunduğunu anlatarak, otlakların kullanılamaz hale geldiğini, çöp kamyonlarının akıttığı suların hayvanlarda hastalığa neden olduğunu savundu. Zeytin üreticisi Mustafa Bostanoğlu da çöplüğün hemen yanında 60 bin zeytin ağacı bulunan alanı işlettiğini belirterek, "Burası yıllardır vahşi çöp dökülen bir alan. Belediye suç işliyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN