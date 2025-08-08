Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi İtalya'da vahşice öldürüldü

İtalya’da 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral’ın hayatını kaybettiği otopark saldırısından yaralı kurtulan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya, yine İtalya’da şüpheli bir cinayete kurban gitti. Bir stüdyo dairede yanmış halde bulunan Aroya’nın, 30 kez makasla yaralandıktan sonra yatağa bağlanıp ateşe verildiği tespit edildi. Odanın duvarlarında ise Hüseyin Saral’ın ölümüne ilişkin 20 yıl öncesine ait gazete kupürlerinin asılı olduğu teşhis edildi. İnceleme başlatan İtalyan polis ekipleri, cinayetin intikam amaçlı olabileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

İtalya'da geçen 23 Temmuz gecesi, Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki bir stüdyo daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, önlem amacıyla binayı boşaltırken, yangını da kısa sürede kontrol altına aldı. Daireye giren ekipler, yangının başladığı yatak odasında, yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60-65 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

OLAY YERİNDE HÜSEYİN SARAL'IN ÖLDÜRÜLMESİNE AİT GAZETE KÜPÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI Yerde de kanlı bir makas bulundu. Odanın duvarlarında ise dönemin organize suç örgütü liderlerinden Hüseyin Saral'ın, 31 Ocak 2005'te İtalya'nın Roma kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yapıştırıldığı görüldü. Polis tarafından yapılan detaylı incelemede ise kurbanın önce karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi. VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI BELLİ OLDU: SON SÖZÜ "YAPMA" OLDU Korkunç infazın yaşandığı 130 numaralı stüdyo dairenin resmi olarak Bicacca Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye kiralandığı tespit edilirken, İtalyan polisi soru işaretleriyle dolu cinayet için soruşturma başlattı. Apartman sakinleri yangın başlamadan önce daireden bağırış sesleri duyduklarını, içeriden son olarak bir kişinin "Yapma" diye bağırdığını, daha sonra sonra ise daireden dumanlar çıkmaya başladığını söyledi.

Korkunç gerçek ise günler sonra yapılan otopsiyle ortaya çıktı. Parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. NE OLMUŞTU? Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in sağ kolu ve yakın akrabası Zekeriya Kocaman ile 4 adamı ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan Mert Altan Sarıyıldız'ın ağır yaraladığı Sedat Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman felç kaldı. Olaydan Hüseyin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin, intikam yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı. Şahinler grubu da bu olayla Saral'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan Saral, 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Sedat Şahin ve yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Sedat Şahin ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise yaralı kurtuldu.