Tarihi esere isimlerini kazıdılar! 'Pes' dedirten olay

Eskişehir'de bulunan Midas Anıtı'nın çevresindeki mağaraların duvarlarına bazı ziyaretçilerin isimlerini kazıyarak zarar vermesi tepki çekti.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:23

Paylaş



ABONE OL

Eskişehir'de bulunan Midas Anıtı'nın (Yazılıkaya) çevresindeki mağaraların duvarlarına bazı ziyaretçilerin isim kazıyarak zarar vermesi görenlerin tepkisine sebep oldu.



Han ilçesinin Yazılıkaya mahallesinde bulunan Midas Anıtı (Yazılıkaya), Eskişehir'in dikkat çeken noktalarından birisi. Yükseliği 17 metre olan ve milattan önce 600'lerde yapıldığı değerlendirilen anıt her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilirken, bazı duyarsız vatandaşlar çevredeki mağaraların duvarlarına isimlerini kazıdı. Sert cisimlerle duvarlara zarar verilerek kazınan isimlerin oluşturduğu kötü görüntü cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN