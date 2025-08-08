Çaya düşüp hayatta kalma mücadelesi veren yavru kediyi ekipler kurtardı

Antalya'da Boğaçayı'na düşen yavru bir kedi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yüzeydeki sucul bitkileri kesen ekipleri tarafından kurtarıldı. Gerekli kontrolleri yapılan yavru kediye ‘Boğaç' ismi verilirken, yavru kedi şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Boğaçayı'nda yüzeydeki sucul bitki temizliği yaparken, Boğaçayı içerisine düşen yavru bir kedi olduğunu fark etti. Etrafı yüksek setlerle çevrili olan Boğaçayı'ndan çıkacak bir alan bulamayan yavru kediye doğru hızla yaklaşan ekipler, file yardımıyla yavru kediyi bitkilerin arasından kurtardı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kurtarılan yavru kedi korku dolu gözlerle hayata yeniden tutundu. Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri gerekli kontrol ve aşılarını yaptı. Büyükşehir ekipleri, yavru kediye 'Boğaç' ismini verdi. Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde misafir edilen 'Boğaç' sahiplendirilmeyi bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, Boğaçayı'nda temizlik yapan ekiplerin suya düşen bir yavru kediyi fark ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız hemen o noktaya teknemizi yönlendirip kedimizi ölmek üzere iken kurtarmış. Hemen yavru kedimizin ilgili birimlerimizde gerekli bakımlarını kontrollerini yaptırdık. Boğaçayı'ndan esinlenerek adını da Boğaç koyduk. Ömür boyu sahiplenebilecek bir kişi bulursak sahiplendirmeyi umuyoruz. Ekiplerimiz sürekli Boğaçayı'nda canlıların hayatlarını kurtarıyorlar. Özellikle oltalara, ağlara takılan kuşları canlıları kurtarıyorlar" dedi.