Sinop'ta tehlikeli yol: Mahalle sakinleri ''can güvenliği'' için acil önlem istiyor

Sinop'ta bir mahallede yaşayan vatandaşlar, il özel idarennin sorumluluğu altındaki tek ulaşım yollarının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere acil çağrıda bulundu. Yolun altının uçurum ve ciddi bir tehlike arz ettiğini söyleyen bölge halkı, hem can güvenliklerinin tehlikede olduğunu hem de muhtemel bir afet durumunda müdahalenin imkânsız hale gelebileceğini söylediler.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:58

Sinop'un Türkeli ilçesi Turhan köyü Çay Mahallesi'ne giriş yolunun toprak kayması nedeniyle çöktüğünü ifade eden vatandaşlar, özellikle ağır tonajlı araçların geçişi sırasında yolun çökme veya devrilme riski taşıdığını vurguladılar. CİMER'e ve birçok kuruma başvuru yapan vatandaşlar, sonuç alamadıklarını ve yolun çökmesi durumunda ölümlü kaza olabileceğinin altını çizdiler.

Çay Mahallesi sakinlerinden Arif Akın, "Bizim 3-4 yıl önce yolumuzun altı boşaldı. Yolun asfaltının altında yaklaşık 1,5 metre boyunda boşluk var. Köye 2 tane girişimiz vardı. Çaydan Mahallesi tarafında giriş olan yol selde gitti. Tek giriş yolumuz burası kaldı. Burada asfaltın altı boş ve asfaltın diğer tarafı 65 metre uçurumdur. Akşam veya sabah buradan bir araba uçacak. Yolda sadece asfalt var. Birçok yere başvurdum, sonuç çıkmadı. İnce bir asfalt var ve çökmesi an meselesidir" dedi.



Mahalle sakini Şener Akın, "Taksicilik yapıyorum. Betonun altın 1,5 metre kadar boştur. Buranın üstünde araç geçtiği zaman kırılacak. Buradan aşağıya araç düştüğü zaman kim bunu telafi edecek? Yetkililerden buranın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Vedat Muş, "Köyümüzün sel felaketine uğraması yol bu hale geldi. Devletimizden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Nüfusumuz yazın 3'e katlanıyor" şeklinde konuştu.

CİMER'e de başvuru yapan mahalle halkı, yetkililere bir an önce bölgede teknik inceleme yapılması ve kalıcı bir çözüm üretilmesi için çağrıda bulundu.