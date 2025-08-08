Polislerin alkollü kişiye müdahalesine İstanbul Valiliğinden açıklama!

İstanbul Valiliği Sancaktepe'de emniyet ekiplerinin alkollü kişiye müdahalesi sırasında yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığını ve bir personelin görevden uzaklaştırıldığını belirterek "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:47

İstanbul Valiliği, Sancaktepe'de emniyet ekiplerinin alkollü kişiye müdahalesi sırasında yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığını ve bir personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında Meclis Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda alkollü bir kişinin küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alındığı belirtildi.

İhbar üzerine emniyet ekiplerinin şahsı kontrol altına almak için olay yerine gittiği ancak müdahale sırasında, sosyal medyaya da yansıyan, istenmeyen görüntülerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

