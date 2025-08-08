Bingöl'de Murat Nehri'nde 5 kişi mahsur kaldı!
Su debisinin yükselmesi nedeniyle Bingöl Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi için AFAD ekipleri devreye girdi. Ekiplerin çalışmaları ile 5 kişi kurtarıldı.
Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.