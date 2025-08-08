Ormanda toprağı kazarken görüldü!

Ormanda toprağı kazarken fotokapana yakalanan yavru ayının görüntüleri beğeni topladı. O görüntüleri Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanda toprağı kazarken fotokapana yakalanan yavru ayının videosunu paylaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihin tozunu alan tüylü arkeolog. Define haritası yok. Dedektörü de yok. Ama bu ayının burnu, en gelişmiş radar sistemlerinden bile hassas. Toprağı kazıyor çünkü orada ya palamut var ya da çok daha değerli bir şey. Kazdığı yeri kimseye söylemez, ayı sözüdür" ifadelerine yer verildi.

