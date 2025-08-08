Diyarbakır'da kanlı kavgada gelişme! 5 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:17

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ağustos'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.A

