Karabük'te otluk alanda yangın! Evlere sıçramadan söndürüldü

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 18:10

Paylaş



ABONE OL

Olay Adatepe Mahallesi Umurbey Sokak'ta meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk önce vatandaşlar ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.