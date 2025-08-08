Ordu'da plastik atık yangını! Panik dolu anlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde yaktığı çöp ve plastik malzemeler, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe yol açarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Çınarlık Mahallesi Güdükkuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın bahçesinde yaktığı plastik atıklar, rüzgarın da etkisiyle alevlenerek çevreye duman yaydı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri, yaz aylarında bu tür yangınların arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Özellikle otluk, samanlık ve çöplük alanlarda ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.