Kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir kadını tabancayla yaralayan kişi yaşamına son verdi. Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:12

Foça Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce evde yapılan incelemede Vahide B. (27) ile İsmail Can Ö. (35) yaralı halde bulundu. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail Can Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Polislerce yapılan araştırmada, İsmail Can Ö'nün Vahide B'yi tabancayla vurup intihar ettiği belirlendi.

