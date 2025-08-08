Düzce’de denize girilmemesi kararı alındı
Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı.
Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Ağustos 2025 günü saat 10:30'dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesi gerektiği bildirildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.