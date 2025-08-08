Hatay'da korkutan olay! Alkol alıp polise bıçak çektiler: 4 gözaltı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatleri parkta alkol kullanan 4 kişi çevredekileri rahatsız etmeleri nedeniyle bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, polislere bıçakla saldırmaya çalıştığı anlarda 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda meydana geldi. Parkta içki içtiği iddia edilen 4 kişi, parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

