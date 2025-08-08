Hanım Ağa Çetesi’nin firari elebaşı yakalandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari elebaşı Saadet Şen, sokakta yürürken yakalandı. "Koltuk değnekli Hanım Ağa" olarak tanınan 60 yaşındaki Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl ilçesinde, kamuoyunda 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.