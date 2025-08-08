Yaşam

Bursa’da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Bursa’da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sedat U. (38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G.'nin (20) kullandığı 54 ACM 208 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler ile kamyonetteki Taha U. (10) ile otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı.

Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya’da yamaç paraşütü kazası!Konya’da yamaç paraşütü kazası! KONYA'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI!
Siirt’te trafik kazası: 1 yaralıSiirt’te trafik kazası: 1 yaralı SİİRT’TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
TAG Otoyolu’ndaki kazada 8 kişi yaralandıTAG Otoyolu’ndaki kazada 8 kişi yaralandı TAG OTOYOLU'NDAKİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN