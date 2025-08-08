Dört yüz binden fazla hayvana denetim

Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu, Erzurum başta olmak üzere doğudaki illerden ülkemizin batısına sevk edilen hayvanları denetimi yapılıyor.

Erzurum'da 2023 yılında hizmete giren Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu, 7/24 esasına göre çalışarak hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek için önemli bir görev üstleniyor. Açıldığından bu yana: 11 bin 602 hayvan yüklü araç, 409 bin 363 hayvan denetlendi. Uygunsuz bulunan: 571 araç ve 5 bin 10 hayvan için yasal işlem uygulandı Bu sayede, insan sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıkların yayılması engellendi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı süresince, vatandaşlarımızın ihbarlarına anında yanıt verebilmek adına teknik personelimiz görev başındaydı. Gelen tüm ihbarlar aynı gün içinde değerlendirilerek sağlıklı gıda temini sağlanmıştır. Bu özverili çalışmalar neticesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşekkür yazısıyla, Valiliğimiz ise Başarı Belgesi ile ödüllendirmiştir" denildi.

