Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 10:34

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Muratlı ilçesinde bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu tespit edilen A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

