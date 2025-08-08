Yaşam

TAG Otoyolu'ndaki kazada 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.

Garip Karagöz (35) idaresindeki 02 LE 895 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Karagöz (62) yönetimindeki 34 NGS 446 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesindeki Kömürler Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin yol çalışma alanını fark edememeleri üzerine toprak şeve çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

