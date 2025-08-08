Adana'da vatandaşın taşan kanalizasyon isyanı! Maskesiz sokağa çıkamıyorlar

Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:03

Adana 'da taşan kanalizasyon bir türlü onarılmayınca vatandaşlar kokudan dolayı sokağa çıkamadıklarını, birçok kez ASKİ'ye başvuru yapmalarına rağmen sızıntının önüne geçilemediğini söyledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58222 sokakta yaklaşık iki yıl önce kanalizasyon tıkanınca sokağa pis su taşmaya başladı. Bu nedenle pis koku yayılınca mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine başvuru yaptı.

Adana'da taşan kanalizasyon vatandaşı isyan ettirdi. (İHA)

Ekipler gelip sızıntıya müdahale etti ancak buna rağmen kanalizasyon tıkanıklığının önüne geçilemediği için sokağa pis su sızıntısı devam etti. Mahalle sakinleri de bu nedenle birçok kez ASKİ'yi aramasına rağmen 2 yıldır sızıntıya ve pis kokuya çare bulunamadı. Bu sebeple mahalle sakinleri sokağa pandemi dönemi gibi maskesiz çıkamıyor.



Vatandaşlardan Eral Aydın, maskeyi kanalizasyon nedeniyle taktıklarını belirterek, "Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Onlarca kez belediyeyi aradık ama sonuç yok. Bu sıcakta camları da kapatıyoruz. Bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.