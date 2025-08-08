Adana'da vatandaşın taşan kanalizasyon isyanı! Maskesiz sokağa çıkamıyorlar
Adana'nın Seyhan ilçesinde taşan kanalizasyon onarılmayınca, vatandaş sokağa maskesiz çıkamaz hale geldi. Kötü koku nedeniyle birçok defa ASKİ'ye başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunamamasından dolayı isyan etti.
Adana'da taşan kanalizasyon bir türlü onarılmayınca vatandaşlar kokudan dolayı sokağa çıkamadıklarını, birçok kez ASKİ'ye başvuru yapmalarına rağmen sızıntının önüne geçilemediğini söyledi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58222 sokakta yaklaşık iki yıl önce kanalizasyon tıkanınca sokağa pis su taşmaya başladı. Bu nedenle pis koku yayılınca mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine başvuru yaptı.
Ekipler gelip sızıntıya müdahale etti ancak buna rağmen kanalizasyon tıkanıklığının önüne geçilemediği için sokağa pis su sızıntısı devam etti. Mahalle sakinleri de bu nedenle birçok kez ASKİ'yi aramasına rağmen 2 yıldır sızıntıya ve pis kokuya çare bulunamadı. Bu sebeple mahalle sakinleri sokağa pandemi dönemi gibi maskesiz çıkamıyor.
Vatandaşlardan Eral Aydın, maskeyi kanalizasyon nedeniyle taktıklarını belirterek, "Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Onlarca kez belediyeyi aradık ama sonuç yok. Bu sıcakta camları da kapatıyoruz. Bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.
Bölge sakini Metin Eser ise, "Uzun zamandır burası böyle. Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Bu sorun için muhtara bile ulaşamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" diye konuştu.