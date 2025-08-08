Yaşam

Adana'da vatandaşın taşan kanalizasyon isyanı! Maskesiz sokağa çıkamıyorlar

Adana'nın Seyhan ilçesinde taşan kanalizasyon onarılmayınca, vatandaş sokağa maskesiz çıkamaz hale geldi. Kötü koku nedeniyle birçok defa ASKİ'ye başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunamamasından dolayı isyan etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Adana'da vatandaşın taşan kanalizasyon isyanı! Maskesiz sokağa çıkamıyorlar

Adana'da taşan kanalizasyon bir türlü onarılmayınca vatandaşlar kokudan dolayı sokağa çıkamadıklarını, birçok kez ASKİ'ye başvuru yapmalarına rağmen sızıntının önüne geçilemediğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58222 sokakta yaklaşık iki yıl önce kanalizasyon tıkanınca sokağa pis su taşmaya başladı. Bu nedenle pis koku yayılınca mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine başvuru yaptı.

Adana'da taşan kanalizasyon vatandaşı isyan ettirdi. (İHA)Adana'da taşan kanalizasyon vatandaşı isyan ettirdi. (İHA)

Ekipler gelip sızıntıya müdahale etti ancak buna rağmen kanalizasyon tıkanıklığının önüne geçilemediği için sokağa pis su sızıntısı devam etti. Mahalle sakinleri de bu nedenle birçok kez ASKİ'yi aramasına rağmen 2 yıldır sızıntıya ve pis kokuya çare bulunamadı. Bu sebeple mahalle sakinleri sokağa pandemi dönemi gibi maskesiz çıkamıyor.

Vatandaşlardan Eral Aydın, maskeyi kanalizasyon nedeniyle taktıklarını belirterek, "Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Onlarca kez belediyeyi aradık ama sonuç yok. Bu sıcakta camları da kapatıyoruz. Bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bölge sakini Metin Eser duruma, ʺPenceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz.ʺ diyerek isyan etti. (İHA)Bölge sakini Metin Eser duruma, ʺPenceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz.ʺ diyerek isyan etti. (İHA)

Bölge sakini Metin Eser ise, "Uzun zamandır burası böyle. Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Bu sorun için muhtara bile ulaşamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Tuğba Eser ise ʺÇocuklar bir bakkala dahi gidemiyor.ʺ dedi. (İHA)Vatandaşlardan Tuğba Eser ise ʺÇocuklar bir bakkala dahi gidemiyor.ʺ dedi. (İHA)

Vatandaşlardan Tuğba Eser de koku nedeniyle kapı ve pencereleri açamadıklarını belirterek şöyle devam etti: "2 yılı aşkın süredir bu sorunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sular artık evin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Özellikle koku nedeniyle hiç duramıyoruz. Kokudan dolayı kapı ve pencereleri hiç açamıyoruz. Bu mahalle biraz terk edilmiş. Yetkili yerlere ilettik, ancak ilgilenen olmadı. Mahalleli olarak temizlik yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yapabiliriz?"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN