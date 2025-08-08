Sultanbeyli'de bir garip hırsızlık: Bir kişi her gece aynı saatte karpuz çalıyor

Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:01

Sultanbeyli'deki bir markette yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan ilginç görüntülerde, hırsızlık yapan şahsın her gece aynı saatte tezgahtaki karpuzlardan birini alıp gittiği görülüyor. Market sahibi Erol Aksoy, 1987 yılından bu yana Sultanbeyli'de esnaflık yaptığını belirterek, meydana gelen olaya çok şaşırdığını ifade etti.

Aksoy yaşanan bu ilginç durumu, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Genç biri her gece saat 02.00 - 03.00 gibi geliyor. Kameraları izleyince fark ettim. Sadece karpuz alıyor, başka hiçbir şeye dokunmuyor. Sabah dükkanı açarken brandayı kaldırıyorum, bir bakıyorum karpuz eksilmiş. Kamera kayıtlarına bakıyorum, yine aynı şahıs. Her defasında geliyor, bezi kaldırıyor, altından bir karpuz alıp gidiyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş. O kadar yıldır bu işi yapıyoruz; ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yıllardır ürünleri dışarıda bırakırız, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık" sözleriyle anlattı.