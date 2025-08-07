Köpeğe işkence eden cani tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri bir köpeğin kulaklarını kesildiğini bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, köpeğin kulağını kesip, işkence ettiği iddia edilen Doğukan Sayılı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mahallede bulunan bir köpeğin kulaklarını kesildiğini bilgisine ulaşan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği, olayla ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu. Köpek ise tedavi altına aldı.

Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, köpeğin kulağını kesip, işkence ettiği iddia edilen Doğukan Sayılı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

