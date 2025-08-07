Kartal’da balıkçı barınağında başlayan yangın 4 restorana sıçradı!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 05:25

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kartal Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir balıkçı barınağında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek barınağın bitişiğinde bulunan 4 farklı restorana sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal başta olmak üzere Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.