Kartal’da balıkçı barınağında başlayan yangın 4 restorana sıçradı!
İstanbul’un Kartal ilçesinde, balıkçı barınağında gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, restoranlar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 02.15 sıralarında Kartal Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir balıkçı barınağında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek barınağın bitişiğinde bulunan 4 farklı restorana sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal başta olmak üzere Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, 4 restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kartal sahil hattında büyük paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedeni, itfaiyenin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı detaylı araştırma sonrası netlik kazanacak.