FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni hakkında 12 yıl 8 ay hapis talebi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni olan Kemalettin Gülen hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:47

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince herkese açık kaynaklar üzerinden yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında, tutuklu sanık Gülen'in sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği ve soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.



İddianamede, sanığın araştırma raporuna yansıyan paylaşımlarının ayrıca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama", "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını da oluşturabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.



Bu suçlar yönünden soruşturma usullerinin farklı olması ile işlemlerin sürüncemede kalacağı değerlendirilerek tefrik kararı verildiği belirtilen iddianamede, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.



Sanık Gülen'in "yahya_kema5566" adlı hesabındaki paylaşımlarına da yer verilen iddianamede, sanığın savunmasında hesabın kendisine ait olmadığını, paylaşımları ve hesabı ilk kez gördüğünü iddia ederek, paylaşımları da kendisinin yapmadığını öne sürdüğü aktarıldı.



İddianamede, sanığın kullandığı sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca paylaşım içeriğindeki ifadelerle Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği belirtildi.



Bu nedenle suç oluşturan ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanan iddianamede, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun gerçekleştiğinin kabulü gerektiği kaydedildi.



İddianamede, sanık Gülen'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.



Bu kapsamda "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Gülen, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 17 Haziran'da tutuklanmıştı.

