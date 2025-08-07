Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki son gelişmeler değerlendirildi. ChatGPT’ye sor

Giriş Tarihi: 07.08.2025 12:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.

