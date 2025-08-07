Asansör halatı koptu! Baba hayatını kaybetti kızı yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör faciasında, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı Fatma C. ise yaralandı.

07.08.2025 05:44

Olay, Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Ancak asansör, halatının kopması sonucu metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve kızı, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilen Gençağa Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma C.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

