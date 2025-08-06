Uyuşturucu şüphelisi kaçarken otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:31

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Apartmanı izlemeye alan ekipler, 2 Ağustos'ta şüpheli Deniz Ç.'nin daireye girdiğini tespit etti. Bir süre sonra apartmandan çıkarak otomobiline binen Deniz Ç., polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Ekibin takip ettiği Deniz Ç., caddeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, sivil polis otomobiline çarparak durdu. Araçtan inen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.