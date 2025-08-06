Yaşam

Otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaban domuzu telef oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Kaza, Alaca ilçesi Küre Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal N. yönetimindeki 19 AFP 763 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan yaban domuzuna çarptı.

Otomobilin çarptığı domuz telef oldu (İHA)Otomobilin çarptığı domuz telef oldu (İHA)

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, domuz ise telef oldu. Kazayı şans eseri yara almadan atladan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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