Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:35

Kaza, Alaca ilçesi Küre Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal N . yönetimindeki 19 AFP 763 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan yaban domuzuna çarptı.

Otomobilin çarptığı domuz telef oldu (İHA)

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, domuz ise telef oldu. Kazayı şans eseri yara almadan atladan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.