Ümraniye’de yolcu otobüsünde can pazarı! Alevlere teslim oldu: Yolcular tahliye edildi

Giriş Tarihi: 06.08.2025 23:20

(Foto: DHA)

Aracın motorundan duman çıktığını gören şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada yangın büyüyerek otobüsün arka kısmına yayıldı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ARKADAN DUMAN ÇIKMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarını anlatan yolcu Turgay Kirişçi "Arabadan iki kez koku geldi. Biz de dışarıdaki araçların balata kokusu zannettik. Şoför bir, iki kez marşa bastı ama çalışmadı otobüs. Sonra bir daha zorlayınca hemen yangın tüpü istediler. Arkadan duman çıkmaya başladı. Sonra hepimiz telaşla aşağı indik. Sonuç ortada. Tek dua ettiğimiz konu, yedek şoför uyuyormuş. Son anda uyandırmışlar. Biraz sıkıntı olabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış. Şimdi burda mağdur olduk" dedi.