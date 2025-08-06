Sinop'ta kaza: 4 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:31

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Gemiyanı Mahallesi'nde, M.M. idaresindeki 41 ALL 568 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan 57 AAR 197 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazada, minibüste bulunan E.E.Ö. (11), A.Ö. (35), T.T. (31) ve C.T. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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