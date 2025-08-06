Su bulunmayan dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde, su bulunmayan dere yatağına düşen Muhammed Ali Yavaş yaşamını yitirdi. Cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:52

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde su olmayan dere yatağına düşen kişi yaşamını yitirdi. Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan duvardan dere yatağına bir kişinin düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede dere yatağına düşen kişinin Muhammed Ali Yavaş olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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