İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karar, ilgili kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:00

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İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz'un genelinde, Sarıyer'in ise Kısırkaya Plajı'nda 10 Ağustos'a kadar denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan'da ise 9 Ağustos'a kadar yasakların süreceği bildirildi.

Arnavutköy'de yasak sadece bugün için geçerli.

Kararın yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındığı belirtildi.