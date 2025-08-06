Yaşam

İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karar, ilgili kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz'un genelinde, Sarıyer'in ise Kısırkaya Plajı'nda 10 Ağustos'a kadar denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan'da ise 9 Ağustos'a kadar yasakların süreceği bildirildi.

Arnavutköy'de yasak sadece bugün için geçerli.

Kararın yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındığı belirtildi.